В Наро-Фоминске отремонтируют 110 подъездов по программе «Мой подъезд»

В текущем году в Наро-Фоминском городском округе по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтируют 110 подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вопрос ремонта подъездов обсудили на еженедельном оперативном совещании с руководителями управляющих компаний округа.

По губернаторской программе«Мой подъезд» в Наро-Фоминске отремонтируют 110 подъездов

На еженедельном оперативном совещании с руководителями управляющих компаний округа обсудили насущные вопросы и важные направления деятельности жилищно-коммунального хозяйства на текущую неделю.

На повестке дня был вопрос ремонта подъездов.

Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры, — состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года дом, — он должен быть комфортным, безопасным и чистым.

В рамках Губернаторской программы «Мой подъезд» на 2024 год запланирован ремонт 110 подъездов.

Утвержденный адресный перечень ремонта подъездов размещен на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского г. о.:

https://nfreg.ru/wp-content/uploads/2024/04/AP-2024.pdf

По текущему ремонту, управляющие компании формируют адресный перечень. Пока определены 47 подъездов.

«Кому из жителей обещали отремонтировать подъезд, прошу выполнить обещание и включить в текущий ремонт», — сказал на оперативном совещании заместитель, курирующий сферу ЖКХ и благоустройства, Алексей Гусаков.

На этой неделе даны поручения выполнить следующие работы:

выявление и ликвидация ям на дорогах общего пользования;

выявление ям на дворовых территориях и их устранение;

интенсивная уборка дворовых территорий в рамках месячника по чистоте и порядку.



В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.

