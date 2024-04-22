Пляж «Волкуша» в Лыткарине обновят этим летом

В Лыткарине Московской области начали работу по реконструкции места отдыха на карьере «Волкуша».

Здесь будут установлены павильоны, раздевалки и туалетные кабинки. Работы по благоустройству продолжаются и в лесном массиве: здесь приступают к постройке детских и спортивных площадок, прокладке электрокабельных линий для освещения лесопарка.

«Продолжаются работы по монтажу павильонов раздевалки и проката оборудования на лыжероллерной трассе. На второй этап вышли работы по строительству павильона кафе и ресторана на парковке у карьера. Такой же павильон появится у площадки проката вейкбордов. Здесь планируется проведение различных соревнований по вейкбордингу. Для этого оборудуют лодочный настил», — сказал начальник участка строительной площадки зоны отдыха «Волкуша» Сергей Садовников.

Летом планируют завершить основные работы на парковке у карьера и монтаж трёх павильонов на пляжной зоне. Работы проводятся при поддержке министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

