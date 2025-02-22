Платежи за коммуналку могут вырасти до 30% в России

В стране ожидается ощутимое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в текущем году. Как считают эксперты, в среднем суммы в платежках могут вырасти на 20–30% по сравнению с 2024 годом, сообщает МК.ru .

Тарифы на услуги ЖКХ повышают каждый год в несколько этапов. Многие уже привыкли, что это происходит 1 июля, но в действительности изменения могут быть и в другие месяцы.

В январе обычно повышаются тарифы на содержание и текущий ремонт общего домового имущества. Речь идет о затратах на уборку, освещение, работу лифтов, взносах на капремонт. С 1 июля растут тарифы на коммунальные услуги — это отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ и свет. В текущем году в среднем повышение будет 11,9%.

Иногда региональные власти могут корректировать стоимость ЖКУ в течение года. Это может быть из-за изменений цен на энергоресурсы, региональных программ модернизации сферы ЖКХ или бюджетного финансирования.

Одной из главных причин роста стоимости услуг ЖКХ в России остается общий рост цен. В прошлом году уровень инфляции в РФ практически дошел до 10%.