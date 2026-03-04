Планы благоустройства сельских территорий обсудили в Мытищах

3 марта заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел встречу со старостами сельских населенных пунктов округа. Совместно с представителями управления по развитию сельских территорий, управления благоустройства, а также транспортного и дорожного хозяйства была представлена программа комплексного развития территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На текущий год запланированы обширные мероприятия по обустройству, замене и ремонту детских игровых площадок. В рамках реализации программы «Устройство систем наружного освещения» по проекту «Светлый город» планируется обустроить новые линии уличного освещения в трех сельских населенных пунктах, общая протяженность которых составит около четырех километров.

В рамках модернизации уличного освещения будет проведена замена неэнергоэффективных светильников на светодиодные. Их общее количество составит более 1100 единиц.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая: «Особое внимание — сельским территориям. Благодаря активному взаимодействию со старостами и жителями в этом году предусмотрена большая программа благоустройства».

