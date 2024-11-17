В котельных Сергиева Посада 18 и 19 ноября установят дополнительное оборудование

В Сергиевом Посаде в связи с плановыми работами по установке дополнительного оборудования в котельных будут проводиться краткосрочные ограничения подачи тепла и горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Краткосрочное ограничение подачи тепла и горячего водоснабжения, без снижения параметров отопления в многоквартирных домах и социально значимых объектах. Котельная останавливаться не будет, слив теплоносителя с многоквартирных домов и социальных объектов проводиться не будет.

Ограничения поведут по адресам:

«Дом быта», «ул. Садовая», «Квартал В», «1-я гор. больница», 18 ноября с 08.00;

«Муханово», «Богородское», «Сватково», «Краснозаводск» 19 ноября с 08.00.

Плановые работы проведет ООО «Газпром теплоэнерго МО». Планируемое время завершения работ: до окончания работ.

По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС администрации Сергиево-Посадского городского округа по телефону: 8 (496)545-77-55.

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«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.