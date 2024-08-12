В городском округе Лотошино проведут капремонт тепловых сетей

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг по реконструкции тепловых сетей котельной № 16 в городском округе Лотошино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Конкурс предусматривает проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей. Об этом было сообщено в единой информационной системе в сфере закупок, где опубликовано извещение о проведении открытого конкурса.

Работы будут выполняться по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д. 19, в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проекта осуществляется из бюджетов Московской области и городского округа Лотошино. В 2025 году планируется отремонтировать более 900 метров теплоснабжающих сетей.

Ранее комитет по конкурентной политике сообщал об объявленном конкурсе на капитальный ремонт более 500 м тепловых сетей от котельной № 4 в городском округе Лотошино Московской области.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.



Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.