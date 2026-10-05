План благоустройства дворовых территорий в Московской области выполнен на 91% и будет завершен до середины ноября. Об этом на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«И по обращениям жителей в ЦУР, и по наказам, полученным в рамках предвыборной работы в муниципалитетах, мы видим, что есть заметный запрос на благоустройство дворовых территорий. В этом году планируем привести в порядок более 1 тыс. пешеходных дорожек, обновить асфальтовое покрытие по 705 адресам, комплексно благоустроить 425 дворов. Всего 2169 объектов в программе, на сегодняшний день готовность 91%. До середины ноября все мероприятия должны быть завершены», — отметил Воробьев.

Ремонт дорожного покрытия

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На сегодняшний день в Московской области уже отремонтировано 2 469 тыс. кв. м дорожного покрытия во дворах — на 150 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко, работа ведется по трем направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов.

«Ремонт картами выполнен полностью: охвачены все 705 адресов, предусмотренных на этот год. Этот подход мы применяем там, где износ покрытия превышает 70%, но при этом не требуется обустраивать дополнительные парковки или пешеходные дорожки. Вместо отдельных заплаток меняем асфальт на всем участке», — рассказал Даниленко.

В частности, специалисты обновили покрытие в поселке Дрожжино Ленинского округа на улице Южной, в Серпухове на улице Ворошилова, в Балашихе в микрорайоне 1 Мая и в Черноголовке на улице Солнечной.

Обустройство пешеходных коммуникаций

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В части создания и ремонта пешеходных коммуникаций программа выполнена на 95%. Больше всего объектов в этом году охвачено в округах Балашиха, Химки и Одинцовский. В приоритете — обустройство маршрутов, которыми уже пользуются жители: к школам, детским садам, больницам, спортивным комплексам и остановкам. На месте протоптанных тропинок укладывают асфальтированные дорожки. Также по 382 адресам изношенную плитку заменили на асфальт.

Проезды и тротуары в Подмосковье ремонтируют в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, обустраивают парковки и водоотведение, устанавливают лавочки и урны, проводят озеленение и полностью меняют бортовые камни.

Среди лидеров по ремонту дворов — округа Раменский (15 дворов), Мытищи (14) и Щелково (11), где работы уже выполнены. Готовность объектов в регионе составляет 90%, завершить благоустройство планируют до 15 ноября.

В России реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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