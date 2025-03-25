Пять дворов отремонтируют в Луховицах в 2025 году

В муниципальном округе Луховицы на 2025 год планируется комплексное благоустройство пяти дворов. Выбраны те территории, по которым от жителей поступали жалобы и обращения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благоустройство пройдет при поддержке правительства Московской области, администрация округа софинансирует работы.

В программу вошли три территории по городу Луховицы — у домов № 26 и 28 на улице Мира, а еще дома № 30, 32 и 34 на этой улице. Третий двор — у домов № 7 и 9 на улице Жуковского.

В программу вошли и две сельские территории. Благоустройство ждет площадку у домов № 9, 11 и 11а на улице Школьной, 6а на улице Садовой в поселке Красная Пойма. Пятый двор, который вошел в программу — у домов с 1 по 6 на улице Центральной в поселке Орешково.

«Программа предусматривает ремонт внутриквартальных проездов, создание парковочных мест, обустройство пешеходных дорожек и детских игровых площадок, озеленение, освещение и другие виды работ», — сказал заместитель главы муниципального округа Луховицы Андрей Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.