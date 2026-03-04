сегодня в 13:55

Пять детских игровых площадок обновят в Солнечногорске в 2026 году

Детские игровые площадки по пяти адресам, включая большую «губернаторскую», полностью модернизируют в Солнечногорске. Вместо устаревших комплексов и городков будут установлены современные и безопасные, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, специалисты обновят основание, заменят покрытие, малые архитектурные формы и ограждение.

«Новую жизнь» получит «губернаторская» площадка размером 450 квадратных метров по улице Молодежной у дома 5, а также 200-метровые площадки по адресам:

- ул. Военный городок, д. 11;

- ул. Красная, д. 125;

- ул. Советская, д. 11;

- ул. Баранова, д. 5.

«Данные объекты вошли в программу, поскольку заканчивается срок эксплуатации установленных на них конструкций. Уже в этом году дети смогут заниматься, развиваться и играть на новых комплексах, которые отвечают современным требованиям», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Проверять качество работ представители администрации будут вместе с жителями.

В 2025 в городском округе модернизировали 17 детских игровых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.