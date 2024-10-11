Петербуржцам рассказали, когда начнется отопительный сезон

В Санкт-Петербурге отопительный сезон начнется 14 октября. Теплоснабжающие организации перейдут на регулярное отопление в связи с прогнозируемым похолоданием, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу Смольного.

С 30 сентября в городе уже начинались периодические протапливания для поддержания комфортной температуры в помещениях.

Официальное начало отопительного сезона будет зафиксировано 14 октября в 12:00. Это решение принял губернатор Александр Беглов, основываясь на метеорологических данных, указывающих на снижение температуры. Включение отопления в школах, детских садах и медицинских учреждениях также предусмотрено.

С этого дня все исполнители коммунальных услуг обязаны начать регулярное отопление многоквартирных домов. Ранее в режиме периодического протапливания тепло в жилые дома подавалось по инициативе управляющих компаний, исходя из потребностей жителей.