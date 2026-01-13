Петербуржцам посоветовали идти в управляющую компанию при виде опасных сосулек

В зимний период петербуржцы нередко сталкиваются с проблемой сосулек и не убранного вовремя снега на городских улицах. Доцент юридического факультета Финансового университета Илья Афанасьев рекомендовал жителям Санкт-Петербурга обращаться в свои управляющие компании при обнаружении опасной наледи, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Существует несколько путей подачи жалобы на некачественную уборку снега и наличие сосулек.

Вариант № 1: направить обращение непосредственно в организацию, несущую ответственность за уборку конкретной территории. В случае проблем с уборкой во дворе дома, следует обратиться в управляющую компанию, обслуживающую конкретный дом. Если же проблема касается городской территории или территорий, прилегающих к государственным и муниципальным учреждениям, можно подавать жалобу в городскую администрацию, воспользовавшись электронной приемной на сайте соответствующего органа. В ситуациях, когда плохо убирают у магазинов и частных предприятий, рекомендуется обратиться к администрации этих заведений, предупредив о намерении обратиться в компетентные органы в случае игнорирования просьбы.

Вариант № 2 является универсальным и подходит для любых ситуаций и территорий. Можно воспользоваться порталом ГИС ЖКХ или мобильным приложением «Госуслуги Дом», доступным на любом современном смартфоне. Данные сервисы предоставляют возможность решения практически любых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вариант № 3 — один из наиболее удобных и оперативных. Это обращение через городской интернет-портал. Подобные порталы существуют практически в каждом городе и находятся под контролем глав регионов.

К примеру, в Мурманске это портал «Наш Север», в Санкт-Петербурге — «Наш Санкт-Петербург», а в Москве — «Наш Город». Эти онлайн-платформы были специально разработаны для оперативного решения городских проблем, благодаря чему все жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки, и по каждому обращению предоставляется ответ.

