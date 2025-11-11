Первый цифровой офис МосОблЕИРЦ открыли в Люберцах

В Люберцах начал работу первый цифровой офис МосОблЕИРЦ. Он расположен по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 53А. Уже более 600 жителей воспользовались электронными услугами прямо рядом с домом через удобные терминалы и видео-консультантов, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В новом офисе можно выполнить все те же операции, что и в традиционном: передать показания счетчиков, оплатить квитанции, получить консультацию по расчетам за жилищно-коммунальные услуги, а также отсканировать, распечатать документы или заказать нужную услугу. Для комфорта клиентов здесь установлены видео-терминалы: стоит лишь нажать кнопку, и на связь выйдет живой сотрудник, готовый ответить на вопросы, помочь разобраться с начислениями или внести изменения в лицевой счет. Также в помещении есть терминалы для самостоятельной оплаты и приема показаний.

Офис полностью адаптирован для людей любого возраста. Прямо в зале дежурит менеджер-консультант, который всегда готов подсказать, как работать с оборудованием. Пространство оборудовано с заботой о клиентах: здесь есть мягкие стулья, кулер со свежей водой и большой экран для трансляции местных новостей и полезной информации о сервисах МосОблЕИРЦ.

Режим работы цифрового офиса:

со вторника по пятницу — с 08:00 до 19:00;

в субботу — с 08:30 до 16:00;

воскресенье и понедельник — выходные дни.

«От посетителей старшего возраста я не раз слышал отзывы: „Надо же, мы думали, будет сложно, а это элементарно!“, — отметил заместитель начальника управления МосОблЕИРЦ „Люберцы“ Павел Лаговский.