Первый на прием: открыта онлайн-запись в МосОблЕИРЦ
На сайте МосОблЕИРЦ открыта предварительная запись в клиентские офисы в Бронницах, Раменском, Химках, Щелкове и Фрязине, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Теперь жители этих округов могут сами выбрать удобную дату, время и получить обслуживание в приоритетном порядке.
Записаться на прием могут и жители частных домов Подмосковья — те, кто обслуживается в МосОблЕИРЦ по вопросам электроснабжения.
Как записаться:
• На сайте МосОблЕИРЦ нажмите кнопку «Предварительная запись», выберите город, офис, дату, время и тему обращения.
• На вашу электронную почту придёт письмо с PIN-кодом.
• При визите в офис введите PIN-код в терминале электронной очереди, получите талон.
• Вы будете обслужены первым же освободившимся менеджером.
Выбрав при записи тему обращения, можно сократить время обслуживания. Менеджеры будут ждать вас с заранее распечатанными бланками заявлений, справками или выписками.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.