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Первый на прием: открыта онлайн-запись в МосОблЕИРЦ

На сайте МосОблЕИРЦ открыта предварительная запись в клиентские офисы в Бронницах, Раменском, Химках, Щелкове и Фрязине, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Теперь жители этих округов могут сами выбрать удобную дату, время и получить обслуживание в приоритетном порядке.

Записаться на прием могут и жители частных домов Подмосковья — те, кто обслуживается в МосОблЕИРЦ по вопросам электроснабжения.

Как записаться:

• На сайте МосОблЕИРЦ нажмите кнопку «Предварительная запись», выберите город, офис, дату, время и тему обращения.

• На вашу электронную почту придёт письмо с PIN-кодом.

• При визите в офис введите PIN-код в терминале электронной очереди, получите талон.

• Вы будете обслужены первым же освободившимся менеджером.

Выбрав при записи тему обращения, можно сократить время обслуживания. Менеджеры будут ждать вас с заранее распечатанными бланками заявлений, справками или выписками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.