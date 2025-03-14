Первые субботники стартовали в Богородском округе

В Богородском округе в этом году уже начались первые субботники. К уборке своих территорий в пятницу, 14 марта, приступил ряд управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома в округе — более 10 из 24. Среди них такие организации, как « УК Жилфонд», «УК Бисерово Сервис», «Богородский стандарт», сообщает пресс-служба администрации округа.

Оставшиеся компании подхватят эстафету и выйдут на территории в эти выходные.

Около ста человек убирали прошлогодний мусор, листву, смет. Производили опиловку и вырубку старых веток и кустарников, прогребание газонов. Также была осуществлена промывка контейнерных площадок.

Традиционно субботники проводятся в апреле. Раннему проведению субботников в этом году способствует хорошая погода, которая установилась в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.