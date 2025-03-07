сегодня в 16:55

Первая партия оборудования для нового парового котла поступила в Дубну

В Дубну привезли два барабана и трубы — это топочная часть котла. Следующая поставка запланирована через неделю — краны, дымососы, вентиляторы. Старый паровой котел выработал свой ресурс. Он был запущен одним из первых в левобережной котельной более 50 лет назад. Теперь — должен быть демонтирован, чтобы освободить место для нового, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы готовимся. Готовим проемы для выноса оборудования, что можно оборудование снять — снимаем. Приедет бригада, которая будет демонтировать уже крупногабаритное оборудование», — сказал начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

В рамках губернаторской программы модернизации систем теплоснабжения параллельно идет сооружение нового водогрейного котла. Он будет третьим в Левобережной котельной, которая уже работает на пределе возможностей. Группа монтажников, по отзывам специалистов, трудится качественно и добросовестно.

Все работы будут завершены в этом году», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.