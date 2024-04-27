Перед майскими праздниками регоператор МСК-НТ установил дополнительные баки ТКО

В майские праздники и выходные ООО «МСК-НТ» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) переходит на усиленный режим работы. В зоне обслуживания компания установила более 200 емкостей для сбора смешанных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По статистике, в праздничные весенние выходные количество отходов значительно увеличивается. В среднем их объем вырастает на 20%, а на некоторых контейнерных площадках до 50%. Для вывоза повышенных объемов ТКО регоператор МСК-НТ дополнительно подготовил резервные машины и дополнительные емкости на проездных проблемных площадках.

Контейнерный парк в Подольске к майским праздникам увеличился на 154 контейнера и 15 бункеров объемом 8 куб. метров. В Чехове дополнительно установили 7 бункеров и 19 емкостей для смешанных отходов, в Серпухове на контейнерные площадки добавили 36 емкостей разной вместимости.

В этот период компания будет работать в режиме повышенной готовности, обеспечивая ежедневный вывоз отходов. Жители также смогут обратиться к регоператору и позвонить на горячую линию по телефону; 8 (800) 234-36-70, многоканальный телефон будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Очень важно правильно использовать контейнеры и размещать отходы в соответствующую емкость. В серые контейнеры для смешанных отходов и бункеры для крупногабаритных нельзя складывать спил и строительные материалы, для их вывоза нужно заказывать отдельный бункер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.