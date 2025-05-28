Парковую зону ЖК «Бригантина» передадут Долгопрудному

Территория парковой зоны в ЖК «Бригантина» приведена в порядок и готовится к передаче на содержание городских служб. Ранее, 21 мая, временно исполняющий полномочия главы округа Долгопрудный Олег Сотник поручил застройщику и управляющей компании микрорайона в недельный срок устранить имеющиеся здесь недостатки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как показал повторный обход, который в среду провел первый заместитель главы округа Константин Гарницарик, все основные замечания устранены.

Были окошены газоны вдоль дорожек, убран бытовой и строительный мусор, отремонтированы элементы игровых площадок и резиновое покрытие, вывезены порубочные остатки деревьев, проведены и другие работы.

«Запускаем процедуру передачи этой зоны городу. В дальнейшем ее обслуживанием — поддержанием чистоты и порядка — будет заниматься МБУ «Благоустройство», — пояснил Константин Гарницарик.

Юридический процесс передачи продлится около месяца. Данному участку будет присвоен статус общественной территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.