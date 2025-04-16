Парки Балашихи начали обрабатывать от клещей

В парках округа Балашиха начали проводить обработку от клещей. Работы проводятся в два этапа: 16–17 апреля и летом 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты орошают траву от клещей на 17 парковых территориях общей площадью свыше 100 га. В течение первых двух дней после начала работ рекомендуется соблюдать осторожность: воздержаться от лежания на траве, употребления в пищу травы животными и организации пикников.

«Своевременное начало акарицидной обработки — необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости наших парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно наслаждаться отдыхом на природе», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо акарицидной обработки, в парках также проводят процедуры по борьбе с распространением грызунов, дезинсекцию зданий и сооружений, а также гербицидная обработка борщевика Сосновского.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.