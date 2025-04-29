Отопление в Жуковском планируют отключать не раньше 5 мая

Отопление в Жуковском планируют отключать не раньше 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский со ссылкой на главу города Бориса Аубакирова.

«В связи с погодными условиями мы приняли решение не отключать отопление на этой неделе: температура по ночам в последние дни опускается ниже нуля градусов. Решение о завершении отопительного сезона будет принято в понедельник, 5 мая, исходя из погодных условий. Отключение отопления будет произведено после наступления устойчивой теплой погоды», — отметил глава Жуковского.

В случае отключения отопления вновь возобновить подачу тепла в максимально сжатые сроки невозможно, поскольку запуск системы требует продолжительного времени. В связи с этим, ранее, когда наблюдалось потепление, было принято решение не отключать отопление, так как прогнозировалось вновь похолодание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.