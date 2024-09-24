Отопление в соцобъекты Балашихи запустят 29 сентября

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев совместно с членами правительства региона и главами муниципалитетов поручил запустить отопление в социальные объекты в воскресенье, 29 сентября. Температура воздуха за окном понижается, важно, чтобы в следующий понедельник дети пришли в теплые помещения детских садов и школ. Обсудили с коллегами на оперативном совещании все детали запуска. Наши котельные и тепловые сети готовы, на прошлой неделе мы уже проводили пробные топки», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

После запуска отопления в школах, садах, поликлиниках и больницах тепло постепенно начнет поступать в многоквартирные дома и другие объекты.

Готовность объектов теплоэнергетического комплекса городского округа Балашиха составляет 100%. Город подготовлен к началу отопительного периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.