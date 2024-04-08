Отопление в Москве ослабили до минимума из-за теплой погоды

Потепление в Москве привело к снижению параметров работы системы теплоснабжения до минимальных значений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты отмечают, что период межсезонья — самый сложный с точки зрения регулирования температуры внутри отопительных систем в жилых домах. Резкие скачки от минуса в ночное время до плюса днем осложняют работу.

«В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — сказал Бирюков.

Решение об окончательном завершении отопительного сезона пока не принято. Все будет зависеть от погоды.