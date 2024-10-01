В Ленинском округе начался отопительный сезон

В первую очередь тепло начнут подавать в объекты социальной инфраструктуры — больницы, детские сады и школы, после чего будет включено отопление и в жилом фонде, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«По просьбам жителей мы приняли решение не дожидаться среднесуточных температур, установленных нормативами, а начать пуск тепла раньше срока. Для обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения будет происходить постепенно. Сначала тепло придет в учреждения здравоохранения и образования, затем в многоквартирные дома. Полностью жилой фонд начнет отапливаться в течение нескольких дней», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Ранее сообщалось, что все котельные Ленинского округа подготовлены к началу отопительного сезона, на них проведены профилактические мероприятия, промывка котлов и теплоносителей, а также противоаварийные тренировки и пробные топки. Кроме того, в муниципалитете подготовлены запасы топлива и резервных ресурсов на случай внештатных ситуаций.

В пресс-службе добавили, что узнать точную дату, когда в конкретном доме будет включено отопление, можно на региональном портале «Карта коммунальных услуг» или обратившись в свою управляющую компанию.

Ранее Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями городского округа Солнечногорск. Глава региона рассказал, как решаются проблемы с теплоснабжением в их домах.

«Чтобы решить проблему с отоплением в Солнечногорске, „Газпром теплоэнерго“, с которым у нас подписана концессия, установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Также сделали и в Воскресенске. Еще нам помог Питер — дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На ГЭМЗ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают, и очень надеюсь, что вы почувствовали разницу», — отметил Воробьев.