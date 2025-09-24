Отопительный сезон стартовал в Волоколамском округе
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского округа
24 сентября в Волоколамском округе начался отопительный сезон 2025–2026 годов. Соответствующее постановление подписала глава округа Наталья Козлова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Начало отопительного сезона — это старт сложного технологического процесса. В первые дни специалисты проводят плановые технические процедуры: запуск котельных, заполнение теплосетей, настройку оборудования.
Завершающим этапом станет устранение локальных технических вопросов, таких как завоздушивание. Все это необходимо для обеспечения безопасной и качественной работы всей системы.
«На растопку системы отводится 14 дней, в течение которых тепло будет поэтапно поступать в наши социальные объекты и жилые дома», — подчеркнула глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Волоколамские управляющие компании и ресурсоснабжающие организации заранее подготовились к отопительному сезону, необходимые ремонтные работы выполнены в срок. Все 54 окружные котельные готовы обеспечивать жителей теплом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.