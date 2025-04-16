Отопительный период в Ленинском округе завершится 21 апреля

В Ленинском городском округе планируют завершить отопительный период 21 апреля, при условии благоприятной погоды. При заморозках отключение тепла может быть отложено, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря установившейся теплой погоде в Подмосковье появилась возможность завершить отопительный период. С 21 апреля начинаем постепенный переход систем теплоснабжения округа на летний режим функционирования. Процесс займет несколько дней: в первую очередь отопление будет отключено в социальных учреждениях, а затем в жилом фонде», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он также добавил, что после завершения отопительного сезона в Ленинском округе стартуют работы в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду.

Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов тепла. Решения о конкретных сроках прекращения отопительного сезона принимаются администрациями муниципалитетов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.