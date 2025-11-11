Отопительный период на объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ в Подмосковье проходит штатно

С началом отопительного периода 2025–2026 годов все жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России устойчиво и стабильно обеспечивают коммунальными ресурсами военные городки и объекты социальной инфраструктуры Московского военного округа. Об этом сообщила пресс-служба «ЦЖКУ».

Более 400 теплогенерирующих объектов обеспечивают тепло и горячую воду для военнослужащих и их семей. В межотопительный период эти объекты были тщательно подготовлены и отремонтированы как работниками жилищно-коммунальных служб филиала, так и привлеченными подрядными организациями. Созданный объем запасов топлива и материальных ресурсов позволяет без срывов в работе систем обеспечить объекты жизнеобеспечения всем необходимым из расчета на 89 суток — для твердого котельного топлива и 59 суток для жидкого.

На эксплуатационном содержании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу находится 1015 военных городков, которые включают в себя порядка 10 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, включая госпитали, казармы, столовые, штабы, хранилища и склады, расположенные в различных регионах страны.

Всего специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО к началу отопительного периода 2025–2026 годов было подготовлено свыше 1000 объектов коммунальных сооружений, в том числе: 575 объектов теплового хозяйства, 82 центральных тепловых пункта, 479 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, отремонтировано более 14,6 км. инженерных сетей.

В текущем отопительном периоде были учтены все возможные меры для оперативного реагирования на любые перебои в обеспечении коммунальными услугами объектов филиала. Также организовано дежурство диспетчерских служб и ремонтных бригад для своевременного устранения возможных аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.