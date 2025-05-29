Открыта предварительная запись в МосОблЕИРЦ

сегодня в 13:54

Жители Бронниц, Раменского, Химок, Щелкова и Фрязина могут заранее записатьсяна прием в МосОблЕИРЦ, выбрав удобную дату и время, передает пресс-служба компании

Это позволит спланировать визит в офис с точностью до минуты и сэкономить время.

Как записаться:

• На главной странице сайта МосОблЕИРЦ в верхней части экрана нажмите кнопку «Предварительная запись».

• Заполните простую форму, выбрав город, офис, дату и время.

• В течение 15 минут на вашу электронную почту придёт письмо с подтверждением иPIN-кодом.

• При визите в МосОблЕИРЦ введите PIN-код в терминале электронной очереди, возьмите талон.

• Вы будете обслужены первым же освободившимся менеджером.

Посетить офисы МосОблЕИРЦ по-прежнему можно без записи. Адреса, режим работы и текущая загруженность указаны на сайте мособлеирц.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.