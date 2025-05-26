Открылся свободный доступ к коммунальным бонусам МосОблЕИРЦ

На этой неделе получать купоны на скидки можно не после оплаты счета, а при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Количество входов и купонов не ограничено, передает пресс-служба компании.

Коммунальные бонусы помогут встретить лето бодро и экономно. До 1 июня на странице программы представлено более 100 выгодный предложений в категориях: образование и здоровое питание, онлайн-гипермаркеты и доставка, одежда и путешествия, красота, здоровье и многое другое. Можно попробовать все!

Как получить бонусы?

— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

— выберите любое количество бонусов;

— примените бонусы при оформлении покупки.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.