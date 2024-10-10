Отключения электроэнергии планируются 11 октября в городском округе Егорьевск

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В городском округе Егорьевск 11 октября произойдут плановые отключения электроэнергии. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

11.10.2024 (09:00 – 11:00) г. Егорьевск, ул. Старонечаевская д.2-36, ул. 4-я Нечаевская д.2-33, ул. Нечаевская д.91, д.96А, ул. Радио д.13-29, ул. Луговая д.4-28, ул. Песочная д.14-30. Установка оборудования.

11.10.2024 (11:00 – 12:00) г. Егорьевск, ул. Новопесчаная д.12, 14, 14А, 16, 31А, 52, Нечаевский пер. д.9,11, д.26-48, Ширяевский пр-д., д.2А-30, ул. Песочная д.3-13, ул. 3-я Нечаевская д.2, 3, 4, 5. Установка оборудования.

11.10.2024 (13:00 – 15:00) г. о. Егорьевск, д. Иваново д.1, 2, 17, 66 (Саввинский с/совет), почта, д. Иваново, контора «Рыбокомбината». Установка оборудования.

11.10.2024 (09:00 – 14:00) г. Егорьевск, Садовый пр-д д.1, 3, 5, 7, ул. Хлебникова д.16, 18, 20, 22, ул. Лысенко д.1-14, ул. Мамонтова д.1-16, ул. Памяти д.1-16, 137, 139, 145, 147, ул. Радугина д.1-19, тер. СНТ «Кирпичики»-все дома.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.