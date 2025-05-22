Остановочные павильоны в Серпухове привели в нормативное состояние

21 мая врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. Одна из главных тем обращения на совещании — приведение в нормативное состояние остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Серпухова расположены 199 остановочных павильонов. Ежедневно на них проводится уборка урн и посадочных площадок от мусора. Ежемесячно, в соответствии с графиком, проводится мойка павильонов с использованием спецтехники. Проблема уличного вандализма пока остается актуальной. Наиболее распространены факты порчи остекления, лавочек, урн и нанесение граффити. На каждый случай сотрудники «Комбината благоустройства» реагируют оперативно: своевременно устраняют последствия и направляют заявление в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ремонт автомобильных дорог региональной сети на 2025 год.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в программу ремонта по городскому округу Серпухов включено 11 участков дорог общей протяженностью около 21 км: Борисово — Лужки — Республика; Арнеево — Мартьяново; «Серпухов — Погари» — Мартьяново; Игумново — Зиброво; Старосимферопольское шоссе; Проезд Мишина; Серпухов — Протвино (км 12,255 — км 14,355); Серпухов — Протвино (км 2,107 — км 4,595); Большое Грызлово — Семеновское; «Липицы — Новоселки» — Большая Городня; Пущино — Каргашино.

В зависимости от объема и характера повреждений будет проводиться текущий или ямочный ремонт. Его осуществит производственный комплекс «Серпуховский» ГБУ МО «Мосавтодор». Планируемый срок окончания работ — сентябрь 2025 года.

О реализации программы «Безопасный регион»

Основная задача системы — помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и профилактике совершения правонарушений.

Всего на территории городского округа Серпухов подключены к системе 4 620 камер. Видеонаблюдением охвачены места массового пребывания людей: парки, дворы, скверы, детские площадки, учреждения образования, культуры, спорта и иные социальные учреждения. Работа по оснащению общественных территорий городского округа камерами продолжится.

Парк имени Олега Степанова отметит большой юбилей — ему исполнится 150 лет.

В эту субботу во всех школах городского округа Серпухов прозвенит последний звонок. В муниципалитете подготовлено большое количество праздничных мероприятий для старшеклассников.

«Обязательно поздравим ребят с важным шагом во взрослую жизнь», — прокомментировал Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.