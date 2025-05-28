Опрессовку отопительных систем проводят в Чехове

В Чехове готовятся к отопительному сезону уже в мае. Специалисты проверяют систему отопления на герметичность. Если давление падает в течение 20 минут, это может указывать на утечку, которую оперативно устранят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Была произведена подготовка к отопительному сезону 2025–2026 года. Опрессовали дом, как положено — вода не упала, держит нормально. Так должно проходить в каждом доме», — отметил инженер «Чеховского благоустройства» Алексей Белоусов.

Такие проверки готовности будут произведены во всех домах до конца августа. Кроме того, в рамках подготовки запланированы ревизия и ремонт отопительных приборов, очистка систем подачи тепла и замена изношенных участков трубопроводов.

Важно, что своевременная диагностика и профилактика позволяют избежать аварийных ситуаций в зимний период и обеспечить стабильное отопление для жителей Чехова.

Все работы ведутся с учетом современных стандартов и требований безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.