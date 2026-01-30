Операция «Снег»: тракторы и 25 человек выходят ежедневно в Калининце

Во двор дома 241 вышли дополнительно один большой трактор и маленький погрузчик, чтобы быстро и оперативно очистить парковку. К технике присоединились четыре дворника.

Директор управляющей компании ЖКХ «Тамань» Елена Старынина комментирует организацию процесса: «Чтобы уборка была эффективной, мы заранее информируем жителей. Для этого мы используем все каналы связи: общие чаты в Калининце и наше приложение „Бурмистр“. Через него мы можем отправить сообщение всем жителям конкретного дома и попросить освободить парковку, как это было сегодня. Когда люди видят сообщение и переставляют машины — техника делает свою работу быстро, а двор становится чистым. Поэтому мы просим всех активнее подключаться к приложению — это наш главный инструмент для быстрой связи и оперативных работ».

