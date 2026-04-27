Онлайн-услуга компенсации ЖКУ вошла в топ недели в Подмосковье

Жители Подмосковья более 3 тыс. раз воспользовались электронной услугой по оформлению компенсации расходов на оплату ЖКУ за прошедшую неделю. Сервис вошел в рейтинг самых популярных на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной услугой стала «Выписка из домовой книги» — жители подали более 17,8 тыс. онлайн-заявлений. На втором месте — «Запись в кружки и секции» с показателем свыше 11 тыс. заявлений.

Также в рейтинг вошли выдача и замена социальной карты жителя Московской области — более 8,6 тыс. заявок, а также присвоение адреса — свыше 4,8 тыс. обращений.

Всего на портале госуслуг Подмосковья доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.