Онлайн-услуга для владельцев земельных участков в Подмосковье стала удобнее

На портале госуслуг Московской области обновили услугу «Размещение объектов в зонах планируемых транспортных инфраструктур». Новый онлайн-сервис, который подключен к услуге, позволяет по кадастровому номеру определить, попадает ли земельный участок в зону планируемой транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Если участок не попадает в зону планируемой транспортной инфраструктуры, то на экране появится уведомление об этом, а значит, подавать заявление на услугу не потребуется. Если же участок находится в такой зоне, то следует обратиться за услугой. Кроме того, если заявитель планирует возведение объектов капитального строительства, то в рамках услуги можно подать заявку на частичное или полное снятие градостроительных ограничений.

Зоны планируемых транспортных инфраструктур — это территории, предназначенные для размещения и функционирования различных видов транспорта.

Услуга «Размещение объектов в зонах планируемых транспортных инфраструктур» доступна на региональном портале в разделе «Оформление и регистрация». Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В Мингосуправления Подмосковья добавили, что дополнительно для заявителя проактивно будет разработан новый градостроительный план.

Услуга предоставляется бесплатно.

