Онлайн-сервисы подскажут жителям Подмосковья график отключения горячей воды

В Telegram-боте «Плановые отключения МО» найдется информация о графике отключений горячей воды по вашему адресу и сроках планового обслуживания. Для этого необходимо запустить чат-бот, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следует выбрать номер дома. Цифровой помощник в ответ пришлет сообщение с датами отключений, а также сведениями об управляющей компании и ее контактами.

Робот Женя отвечает жителям по вопросам ЖКХ Подмосковья 24/7 по номеру 122 доб. 4. Он умеет уточнять график отключения горячей воды, отправлять заявки в диспетчерскую службу, по необходимости, соединять с оператором, а также консультировать по управляющим компаниям, счетчикам и платежам.

Кроме того, уточнить график отключения воды можно в приложении «Добродел». Для этого нужно открыть приложение, перейти в «Услуги», выбрать «График отключения горячей воды» и ввести адрес.

Чтобы не забыть об отключении, можно сделать подписку на адрес. Каждый пользователь может выбрать до 5 адресов для оформления подписки. Первое уведомление поступит за неделю до планового отключения, а второе — за один день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.