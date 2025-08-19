Около 94% котельных готовы к осенне-зимнему периоду в Красногорске

Порядка 94% котельных и 84% центральных тепловых пунктов подготовлены к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В городском округе Красногорск продолжается подготовка тепловых сетей и многоквартирных домов к отопительному сезону. На сегодняшний день полностью готовы 94% котельных и 84% центральных тепловых пунктов, получены паспорта готовности на 86% многоквартирных домов», — сообщила первый заместитель главы округа Наталья Тимошина.

Кроме того, отремонтированы 90% от запланированного объема оборудования теплоснабжения, заменены 88% подлежащих в этом году замене теплосетей.

В завершающей стадии работы по ревизии запорной арматуры и диспетчеризации ЦТП.

Все подготовительные работы к отопительному сезону на многоквартирных домах должны быть завершены до 1 сентября, на котельных и теплосетях — до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.