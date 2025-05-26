Около 900 заявок на регистрацию социальных предприятий подано в Подмосковье

С начала года на региональном портале подано почти 900 заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий Московской области, а всего онлайн-услугой воспользовались более 4,8 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для включения в реестр нужно авторизоваться на портале и заполнить электронную форму заявления. Получить статус социального предприятия могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и т. д. Статус соцпредприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.