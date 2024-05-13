Около 900 фасадов жилых домов приведут в порядок в Москве

В столице начались работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, их проводят специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках реализации региональной программы капремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, больше всего — в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117), Центральном (70) административных округах», — заявил Бирюков.

По его словам, каждый тип фасада приводится в порядок по специальной технологии. Она направлена на восстановление технических характеристик и внешнего вида здания в полном объеме.

Вице-мэр пояснил, что окрашенные фасады панельных домов ремонтируют в два этапа. Сначала исправляют геометрию панелей, а затем заполняют межпанельные швы герметиком. После этого фасад грунтуют и красят в два слоя.

У всех используемых в работах красках есть паропроницаемые свойства. Благодаря этому достигается устойчивость к воздействию влаги, а цвет долго остается насыщенным.

Бирюков рассказал, что фасады с мелкоразмерной керамической плиткой ремонтируют с помощью полимерцементной смеси на армирующих сетках. После этого приведенный в порядок фасад прослужит не менее 30 лет.

Для кирпичных фасадов проводят гидрофобизацию. Таким образом их защищают от разрушительных процессов, возникающих из-за попадания воды.

По словам заммэра, столичная программа капремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в стране, но и в мире. В нее включили свыше 29,4 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м.

С 2015 года в рамках программы ремонтные работы прошли почти 14 в тыс. многоквартирных домов — это практически 50% от плана, рассчитанного до 2044 года.