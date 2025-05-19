Около 700 т старых покрышек собрали в Подмосковье в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак»

На территории Московской области 11 мая завершился весенний этап акции «Сдай шины на «Мегабак», организатором которой выступило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и региональная ассоциация общественного контроля по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники в течение месяца приносили отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак», откуда они отправились на подмосковные заводы-переработчики, где из них произведут резиновую крошку и дорожное покрытие.

С 1 апреля жители региона собрали порядка 700 тонн шин.

Победителей определит конкурсное жюри, после чего им будут направлены призы:

1-е место — сертификат на покупку новых покрышек на 20 тыс. рублей;

2-е место — 15 тыс. рублей.

На территории Московской области работает более 60 площадок «Мегабак», на которых можно бесплатно сдать не только автопокрышки, но и старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.