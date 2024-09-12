Около 5,5 тыс энергоэффективных светильников установили в Москве в 2024 году

С начала 2024 года в столичные фонари установили почти 5,5 тыс. энергоэффективных светильников. Замена ламп производится по мере их выхода из строя и при истечении сроков эксплуатации, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в новых опорах при благоустройстве сразу устанавливаются современные энергоэффективные лампы.

Бирюков отметил, что качественное освещение — одно из необходимых условий комфортной городской среды. С 2011 года число осветительных приборов в мегаполисе выросло более чем вдвое, а уровень энергопотребления не изменился.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на сегодняшний день общая доля светодиодов в наружном городском освещении и архитектурно-художественной подсветке превышает 50%.