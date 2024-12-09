Около 530 тыс жителей Подмосковья воспользовались приложением «Госуслуги.Дом»
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На семинаре-совещании представителей органов государственного жилищного надзора о развитии мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ состоялось торжественное награждение по результатам популяризации мобильного приложения «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Госуслуги. Дом» — это цифровой инструмент для решения вопросов ЖКХ собственниками помещений в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — синхронизация с порталом ГИС ЖКХ.
Так, в 2024 году Подмосковье заняло первое место в номинации «Лидер по привлечению пользователей» за наибольшее среди всех регионов число людей, которые воспользовались сервисом для решения вопросов, связанных с содержанием многоквартирного дома.
«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
На 2024 год порядка 530 000 человек стали участниками сервиса.
Основные темы запросов в приложении:
- оплата всех видов жилищно-коммульных услуг;
- информация о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;
- голосования по общедомовым вопросам;
- передача данных по всем счетчикам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.