Около 530 тыс жителей Подмосковья воспользовались приложением «Госуслуги.Дом»

На семинаре-совещании представителей органов государственного жилищного надзора о развитии мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ состоялось торжественное награждение по результатам популяризации мобильного приложения «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Госуслуги. Дом» — это цифровой инструмент для решения вопросов ЖКХ собственниками помещений в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — синхронизация с порталом ГИС ЖКХ.

Так, в 2024 году Подмосковье заняло первое место в номинации «Лидер по привлечению пользователей» за наибольшее среди всех регионов число людей, которые воспользовались сервисом для решения вопросов, связанных с содержанием многоквартирного дома.

«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На 2024 год порядка 530 000 человек стали участниками сервиса.

Основные темы запросов в приложении:

оплата всех видов жилищно-коммульных услуг;

информация о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;

голосования по общедомовым вопросам;

передача данных по всем счетчикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.