Около 50 садовых товариществ газифицируют в Подольске
Фото - © Пресс-служба администрации
В Подольске почти 50 садовых товариществ газифицируют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«В течение года проводили встречи с председателями СНТ, на которых рассказывали о порядке проведения голубого топлива. На сегодняшний день Мособлгазом уже согласованы 38 протоколов с положительным решением о проведении соцгазификации», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Ранее при поддержке правительства региона газифицированы 75 деревень и поселков округа. До 2030 года будут выполнены также все работы в садовых товариществах, которые входят в границы населенных пунктов.
До 2026 года газ должен появиться в 108 СНТ муниципалитета. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов. То есть жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что догазификация в Подмосковье должна проводиться в проактивном режиме.
«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в «цифре»», — сказал губернатор.