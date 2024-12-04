Около 50 садовых товариществ газифицируют в Подольске

«В течение года проводили встречи с председателями СНТ, на которых рассказывали о порядке проведения голубого топлива. На сегодняшний день Мособлгазом уже согласованы 38 протоколов с положительным решением о проведении соцгазификации», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее при поддержке правительства региона газифицированы 75 деревень и поселков округа. До 2030 года будут выполнены также все работы в садовых товариществах, которые входят в границы населенных пунктов.

До 2026 года газ должен появиться в 108 СНТ муниципалитета. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов. То есть жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что догазификация в Подмосковье должна проводиться в проактивном режиме.

«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в «цифре»», — сказал губернатор.