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сегодня в 17:24

Около 4,5 тыс баков в Подмосковье обновил регоператор Чеховского кластера

Более 3 400 серых баков для смешанных отходов и порядка 1 040 синих контейнеров для вторсырья отремонтировал регоператор Чеховского кластера с начала года. Из них 1 620 баков починили в городском округе Чехов, 1 550 — в Серпухове и 1 330 — в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работа проходит ежедневно по итогам мониторинга и по заявкам жителей. Так, только в октябре в Чеховском кластере были восстановлены и покрашены порядка 150 баков.

Часть сломанных емкостей ремонтируют прямо на месте. В этом году объем выездных работ составили 35%. Более существенные поломки ремонтируют на базе.

Более 100 контейнеров пострадали в результате краж и возгорания отходов.

В случае обнаружения возгорания или актов вандализма на контейнерных площадках, необходимо сообщить в полицию по телефону 112, а также регоператору по телефонам, указанным на сайте министерства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.