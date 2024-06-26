Около 350 опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 350 опор ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в г. о. Егорьевск и Павловском Посаде — специалисты компании заменили 57 (100% от плана) и 49 (47% от плана) конструкций соответственно на воздушных линиях. Так, например, опоры были заменены на ВЛ-0,4 кВ, расположенные на территориях СТН «Ивушка» и на Совхозной улице г. о. Павловский Посад.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ведомстве добавили, что замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Ветхие конструкции выявлялись в ходе осмотров, проводимым по правилам технической эксплуатации электроустановок.

По ним не допустимы наклоны опор, видимые загнивания деревянных конструкций, обгорания и расщепления деревянных деталей, нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах, отрывы металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, а также запрещены на них посторонние предметы.

В 2024 году в программу вошел 381 электрообъект. Также запланировано заменить 97 км проводов/кабеля линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Общий процент выполнения программы надежности на сегодняшний день составляет 69%. Работы выполняются согласно установленным срокам.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.