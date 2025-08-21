Около 300 адресных табличек установили на жилых домах в Подмосковье за полгода

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги полугодовой работы по установке домовых адресных указателей. За отчетный период коммунальные службы на многоквартирных домах региона разместили порядка 300 новых табличек с номерами домов и названиями улиц по обращениям жителей на линию Единой диспетчерской службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе адресов, где были установлены таблички:

Лобня: ул. Колычева, д. 2, ул. Борисова, д. 24.

Химки: ул. Молодежная, д. 22, ул. 9 Мая, д. 10.

Подольск: мкр. Климовск, ул. Дмитрия Холодова, д. 12, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 12.

Установка адресных табличек является прямой обязанностью управляющих организаций. При обнаружении отсутствия указателя на фасаде многоквартирного дома жители могут обратиться в свою УО или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.