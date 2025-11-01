Около 3 тонн пластика собрали в Подмосковье в рамках проекта экопроекта

С апреля по октябрь на территории Московской области проходил экопроект «Экологические игры 2025». Инициатором выступило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области при поддержке ППК РЭО, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проекта по 12 городам Подмосковья курсировал экомобиль — мобильный пункт приема пластика, организованный совместно с компаниями СИБУР и «ВкусВилл». Каждые выходные жители региона могли сдать пластик, а взамен получить бонусные баллы для покупок в сети «ВкусВилл».

Итоги акции:

всего собрано 2,9 тонны пластика, который будет направлен на переработку и использован в производстве новых изделий;

лидером по объему сданных отходов стала Коломна — жители сдали 988 кг пластика;

второе место занял Долгопрудный с результатом 385 кг;

наиболее востребованным типом пластика оказался прозрачный и голубой ПЭТ — 644 кг, который идет на производство инновационной гранулы с добавлением переработанного сырья;

на втором месте по популярности — лотки из полипропилена — упаковка для готовой еды. Собрано 495 кг;

самые активные месяцы — май — 573 кг и сентябрь — 755 кг.

Мобильный пункт приема посетили жители Балашихи, Химок, Мытищ, Люберец, Видного, Подольска и других городов региона.

Цель проекта — популяризировать раздельный сбор отходов и сформировать у жителей Подмосковья устойчивые экологичные привычки. Организаторы отмечают, что итоги акции демонстрируют растущую вовлеченность граждан в заботу об окружающей среде.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.