Около 2,5 км теплосетей меняют в мкр имени Маркова в Дмитрове

В микрорайоне имени А. М. Маркова в Дмитрове подрядчик проводит капитальный ремонт теплосетей общей протяженностью 2 439 м. Наиболее сложным оказался участок длиной 429 м — из-за сильного износа труб и необходимости прокладки коммуникаций через территорию школы № 9. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современные нормативы требуют укладки теплотрасс в монолитных конструкциях вблизи школ и других детских учреждений, что повлияло на сроки выполнения работ. Благодаря слаженному взаимодействию подрядчика с администрацией округа и министерством энергетики необходимые изменения в проект были оперативно внесены.

«Байпас для подачи горячей воды в дома № 2 и 4 уже смонтирован. К вечеру 14 августа система будет заполнена, и все жители микрорайона Маркова вновь получат горячую воду. Работы на территории школы будут завершены до начала учебного года», — сказал руководитель ООО «Главстрой» Сергей Никитин.

Местные жители, несмотря на временные неудобства, относятся к ситуации с пониманием.

«Месяц без горячей воды — это непросто. Но мы поддерживаем ремонт, потому что знаем: новая система будет надежной и зимой не будет перебоев», — признаются жительницы домов № 2 и 4 Юлия Тараканова и Анна Щербинина.

Врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов держит ситуацию на личном контроле и подчеркивает важность соблюдения сроков.

«Отставание от графика недопустимо. Мы приложили все усилия, чтобы ускорить процесс. Качественные коммуникации — это основа комфорта и безопасности наших жителей», — сказал Шувалов.

В Дмитровском округе продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения: замена более 10 км труб, ремонт 5 котлов, строительство 2 модульных котельных и центрального теплового пункта.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.