Около 200 кровель жилых домов заменят в Балашихе в 2024 году

В Балашихе рабочая группа Московской областной думы провела выездное совещание, в ходе которого было решено заменить порядка 200 кровель жилых домов в этом году. Об этом сообщает администрация округа.

В обсуждении реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которое состоялось 26 июня в досуговом центре «Северный» одноименного микрорайона, участвовали представители управляющих компаний и председатели советов домов.

Расширенное выездное заседание инициировал комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Заседание провел председатель комитета Игорь Коханый. Во встрече также участвовали заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин, представители общественной палаты Московской области, управляющих и подрядных организаций, ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

«Мы приехали в Балашиху, чтобы посмотреть, как выполняется программа капремонта в Подмосковье, обсудить проблемные вопросы, насколько все соответствует законодательству. Стараемся через органы местного самоуправления, депутатов регулярно информировать жителей о проходящих работах. В Московской области самая широкая программа капитального ремонта многоквартирных домов среди всех субъектов России. В 2024 году в регионе будет отремонтировано около четырех тысяч многоквартирных домов, в полутора тысячах из них уже ведутся работы», — сказал Коханый.

Первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Александр Шаповалов рассказал о действии программы с 2014 года и планах по обновлению областного жилфонда. Программа на 2023-25 годы предусматривает ремонт 6,5 тысячи домов с проведением около 16 тысяч различных видов работ и выделением на эти цели 87,4 миллиарда рублей. Основные виды работ — замена внутренних инженерных систем, установка нового лифтового оборудования и обновление фасадов.

Частью выездной встречи стал осмотр выполняемых работ по утеплению фасада многоквартирного дома № 5 по Садовой улице микрорайона Заря. Работы здесь планируют завершить к середине июля. График проведения ремонта согласован с жителями дома.

«Работы ведутся с надлежащим качеством и в срок. Мы встретились с жильцами, нареканий от них не слышали. Всего в Балашихе в региональную программу капитального ремонта МКД включено 1982 дома. План на 2024 год насчитывает 338 домов. На это будет выделено 4,7 миллиарда рублей. В 12 домах будет заменено лифтовое оборудование, в 25 — системы газоснабжения. В 86 домах обновим внутренние инженерные системы. Одними из самых масштабных работ будет замена кровель, которая коснется 194 жилых строений», — сообщил Сидоркин.

Всего в Московской области насчитывается 57 тысяч многоквартирных домов. Более 40 тысяч попали в региональную программу капремонта. С начала реализации проекта в 2014 году уже обновлено 17,5 тысячи домов. Таким образом, более 2,5 миллиона жителей Подмосковья улучшили свои жилищные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.