Около 20 автомобилей эвакуировали из дворов Подмосковья за неделю

На территории Московской области продолжается работа по борьбе с запаркованностью дворов и общественных пространств транспортными средствами. За парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, в период с 5 по 12 сентября эвакуировано 20 автомобилей.

Больше всего — в Домодедово.

За несоблюдение правил парковки во дворах в зоне действия вышеуказанных знаков предусмотрен штраф 2 250 рублей.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону «112».

Всего с начала года за неправильную парковку с территорий региона было эвакуировано более 550 транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.