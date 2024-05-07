Около 190 опор ЛЭП заменили энергетики в Подмосковье с начала года

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года заменили 187 опор ЛЭП в Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей округов Московской области. Всего по программе запланирована замена 857 опор.

На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в Егорьевске — специалисты компании заменили 57 конструкций на воздушных линиях и тем самым, полностью выполнили годовой план по этому виду работ программы в округе. В частности, опоры были заменены на ВЛ-0,4 кВ, расположенные на территориях СТН «Кирпичики» и «Финансист», а также в п. Рязановский.

Замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Ветхие конструкции выявлялись в ходе осмотров, проводимых по правилам техэксплуатации электроустановок. По ним не допустимы наклоны опор, видимые загнивания деревянных конструкций, обгорания и расщепления деревянных деталей, нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах, отрывы металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, а также запрещены на них посторонние предметы.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в основном это жалобы на качество электроснабжения.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Также запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполнен в весенний и летний периоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.