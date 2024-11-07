Около 19 тыс работ по развоздушиванию провели УК Подмосковья в октябре

С начала октября порядка 19 тыс. работ по обеспечению работоспособности завоздушенных систем отопления в многоквартирных домах выполнили управляющие компании региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Завоздушивание системы отопления — это процесс, который препятствует равномерному попаданию горячего водоснабжения и прогреву отопительных приборов в квартирах жителей из-за сгустков воздуха.

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в свою очередь, лично проверил более 27 тысяч домов на предмет наличия тепла жилых помещениях.

Если в доме не во всех квартирах есть отопление необходимо:

обратиться в управляющую компанию или оставить заявку в единую диспетчерскую службу Подмосковья;

предоставить доступ в квартиру специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания;

подписать акт, подготовленный УК, об устранении нарушения в содержании отопительных приборов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.